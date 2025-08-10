[8.10 J1第25節 町田-神戸 Gスタ]10日に行われているJ1第25節のFC町田ゼルビア対ヴィッセル神戸戦で、町田のMF中山雄太が前半6分にスーパーボレーシュートを突き刺した。中山は3-4-2-1のダブルボランチの一角で先発出場。昨夏の加入以降センターバックやウイングバックでの出場が続いていたが、6日の天皇杯4回戦・京都戦(◯1-0)で加入後初めてボランチでの先発を任されると、試合後には「点を決めるというもう一つ先のところは