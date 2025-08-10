◇パ・リーグ楽天9ー4西武（2025年8月10日ベルーナD）楽天は10日、西武に9―4で逆転勝ち。雨天中止で試合のなかった3位オリックスとの差を3ゲームに縮めた。3―3の7回1死満塁で、5番のフランコが中村祐から決勝の右前適時打。外角の143キロ直球をバットの先で捉え、「チームにとって大きな一打になった」と笑顔。8回2死三塁でも左前適時打を放ち、2安打2打点と躍動した。不振で6月中旬から約1カ月、2軍調整も7月15日の