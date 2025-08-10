ＳＴＵ４８が１０日、東京・ヒューリックホールで１２ｔｈシングル表題曲「傷つくことが青春だ」（２７日発売）を冠したツアー「ＳＴＵ４８ＬｉｖｅＴｏｕｒ２０２５〜傷つくことが青春だ〜」初日公演を開催した。ツアー初日は「傷つくことが青春だ」の初パフォーマンスで幕開け。誰もが一度は経験する?青春の痛み?がストレートに描かれている歌詞の世界観を、そのまま表現したような振り付けとパフォーマンスで観客を魅