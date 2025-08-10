卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は10日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同9位の向鵬（中国）と対戦。ゲームカウント4ー2で勝利して準決勝進出を決めた。 ■ゲームを分けた中盤の攻防 張本智は前日にパリ五輪団体戦のメダル決定戦で敗れていたアントン・シェルベリ（スウェーデン）をストレートで退けベスト8へ。迎