レディのマストアイテムとさえ言える、アンテプリマのミニアトゥーラ。華やかな見た目はもちろん、おでかけにちょうどいいサイズ感で使い勝手も◎！ということで、豊富なカラバリを生かしたシーン別のおすすめコーデをご紹介。ここでは、推し活コーデをピック。推し活×アンテプリマ ミニアトゥーラ出典: 美人百花.comカラバリ豊富なアンテプリマなら、推し活にぴったりなバッグが見つかる！シンプルな見た目で