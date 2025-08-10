＜&GP編集部員が買ってみた！使ってみた！＞みなさん、鍵ってどうやって持ち歩いてますか？実はこれまでずーっと、キーホルダーを付けてズボンのポケットに放り込んでいました。そう、40ウン年の人生でずーっと。 ▲キーホルダーはバランなんですが、とうとうキーケースデビューしました。人生初のキーケース。きっかけは、ズボンのポケットで他のモノにカチャカチャ当たるのが気になったことでした。いやそもそも、なんでも