10日未明、愛知県阿久比町で、知人女性の首を手で締めるなどして殺害しようとしたとして34歳の男が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、阿久比町の会社員の男（34）です。 警察によりますと、男は10日午前2時ごろ、自宅で知人女性と口論になり、「お前殺すぞ」と怒鳴り付けながら女性の首を手で強く締めたり、女性の口に手を入れたりして殺害しようとした疑いがもたれています。 警察の調べに対し男は