FC東京―鹿島後半、決勝ゴールを決め、祝福される鹿島・田川（左）＝味スタ明治安田J1第25節第2日（10日・味の素スタジアムほか＝6試合）鹿島はFC東京に1―0で競り勝ち、勝ち点47で首位に返り咲いた。後半に田川がゴールした。柏は湘南を2―0で下して同47で並び、得失点差で2位。3連覇を目指す神戸は町田に0―2で屈し、勝ち点46から伸ばせず3位に後退した。6連勝の町田は同43で5位に浮上。京都は名古屋に2―1で逆転勝ちし、