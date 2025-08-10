気象台は、午後9時25分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を八代市、宇土市、宇城市、美里町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町に発表しました。【警報エリアを