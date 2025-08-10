１０日午後９時１０分、静岡県の土砂災害警戒情報を全て解除しました。土砂災害警戒情報が解除された地域は、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、長泉町。警戒解除地域では、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので注意してください。