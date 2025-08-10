静岡県内では大気の状態が不安定となっていて、大雨の影響で5つの市町では土砂災害警戒情報が出され、沼津市や長泉町の一部地域では、避難指示が出ています。気象台によりますと、静岡県内では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、御殿場市では午後7時までの1時間でおよそ110ミリの記録的短時間大雨情報が出されました。現在、沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・長泉町には土砂災害警戒情報が発表されていて、このうち、