◇明治安田J1リーグ第25節柏2―0湘南（2025年8月10日三協F柏）柏がリーグ戦中断前に明け渡した首位の座に、再開初戦で肉薄した。17位の湘南を2―0で下して勝ち点を47に伸ばし、この日首位に浮上した鹿島と得失点差1差の2位に再浮上した。雨と強風が吹き荒れる中で序盤から主導権を握った柏は前半終了間際、左サイドの小屋松知哉を起点に右に展開。MF渡井のクロスが相手DFに当たってGKがはじき、こぼれたところに左から詰