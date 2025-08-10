中司宏氏日本維新の会の吉村洋文代表は、幹事長に中司宏選対本部長代理（衆院大阪11区）を起用する方向で最終調整に入った。国対委員長には遠藤敬前国対委員長（衆院大阪18区）を再登板させ、政調会長に斎藤アレックス衆院議員（滋賀1区）を充てる方向。総務会長は引き続き検討する。関係者が10日、明らかにした。近く正式発表する。中司氏は大阪府枚方市長や大阪府議を経て2021年に初当選し、現在2期目。政策や国会運営を巡る