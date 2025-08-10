タレントのボビー・オロゴンがフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャンスポーツＳＰ」（日曜・午後７時）に出演。芸能界一の力自慢を決める新企画「腕相撲トーナメント」で優勝し、初代王者に輝いた。芸能人腕相撲ＮＯ１決定戦「ＴＥＰＰＥＮ」２連覇のボビーはジョージア出身の元大関・栃ノ心、帝京大ラグビー部時代に大学選手権４連覇のラグビー芸人・しんや、握力７０キロの「トム・ブラウン」みちお、柔術世界一の経歴を誇る「