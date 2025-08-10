【新華社ウルムチ8月10日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市で9、10両日、2025年海峡両岸（中国の大陸と台湾）学生野球リーグおよび全民野球・ソフトボールリーグ（ウルムチ大会）の試合が行われた。計14チームが出場し、競技を通じて交流を深めた。海峡両岸学生野球リーグは長年にわたり開かれており、2017年以降、200チーム以上延べ約1万人が参加してきた。ウルムチ大会には台湾の8チーム、新疆の5チーム、ほか1チームが招