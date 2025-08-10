気象台は、午後9時8分に、大雨警報（土砂災害）を長崎市、諫早市、大村市、西海市（江島・平島を除く）、東彼杵町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・長崎市、諫早市、大村市、西海市（江島・平島を除く）、東彼杵町に発表 10日21:08時点南部、北部、壱岐・対馬では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と