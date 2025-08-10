福岡県などで線状降水帯の発生が相次ぎ、広い範囲で道路の冠水などが起きています。あす（11日）にかけて引き続き土砂災害や河川の増水などに厳重な警戒が必要です。きょう午後、福岡県と山口県西部、大分県で線状降水帯が発生しました。福岡県では、一部の地域で降り始めからの降水量が300ミリを超えているところがあり、あす午後6時までの24時間降水量は福岡県や佐賀県などいずれも多いところで200ミリとなっています。福岡県新