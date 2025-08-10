アプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の10周年を記念し、GiGOのたい焼きとのスペシャルコラボが実現！江の刀8振りをイメージしたたい焼きが前半・後半に分かれて登場し、ファン必見のノベルティコースター付きドリンクも同時販売されます。販売は2025年8月8日（金）より、池袋・大阪など全国3店舗にてスタート。この夏、刀剣男士たちと甘く可愛い時間を楽しんで♡ たい焼きで推し活♡コラボス