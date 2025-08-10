就職したわが子から「ひとり暮らししたい」と言われたら、親としては成長が嬉しいような、少し寂しいような気持ちになってしまうかもしれませんね。ところが家事は何もしない、お金の管理もアバウト。なのに根拠のない自信を見せられると、頭を抱えてしまいそうです。今回の投稿者さんも、お子さんのひとり暮らしについて思うことがあるようです。『21歳になる子どもが、ひとり暮らしをしたがっています』投稿者さんのお子さんは21