◆西武4―9楽天（10日、ベルーナドーム）西武が、4位楽天に逆転負けを喫し3連勝を逃した。打線は初回、2死一、二塁から5番の村田怜音が左前適時打を放ち先制に成功すると、その後2死満塁から7番の長谷川信哉が右前適時打を放ちこの回2点を奪った。先発の菅井信也は、2点リードの3回に無死一、三塁から村林一輝の内野ゴロの間に1点を失うと、その後2死三塁から黒川史陽に中前適時打を許し同点に追いつかれた。さらに続く4回