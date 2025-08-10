西鉄によると、天神大牟田線は10日午後5時50分に福岡〜宮の陣で大雨によるダイヤ乱れが発生した。同7時46分現在、全線で列車遅れが発生、甘木線では運転を見合わせている。今後も雨の状況により一部区間で列車の運行を見合わせる可能性がある。11日午前0時現在、甘木線は運転を再開した。▶西鉄・運行情報