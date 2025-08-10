明治安田J1リーグ第25節は8月10日、全国各地で計6試合行われ、清水エスパルスはアウェーでサンフレッチェ広島と対戦、0-0で引き分けました。清水は6日に行われた天皇杯で0-3と完敗したリーグ戦上位相手に、敵地で貴重な勝ち点1を積み上げました。 【明治安田J1リーグ第25節＝:エディオンピースウイング広島:23,969人】 清水エスパルス0(0-0、0-0)0サンフレッチェ広島 ＜得点者＞ 【清】なし 【