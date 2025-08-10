8月10日午後8時8分ごろ、東京都、神奈川県、静岡県で最大震度1を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 【写真を見る】東京 神奈川 静岡で最大震度1 伊豆大島近海が震源 マグニチュード4.0の地震 津波の心配なし【地震情報】 最大震度1を観測したのは、東京都伊