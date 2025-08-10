◇アジアカップ1次リーグB組日本ーグアム（2025年8月10日サウジアラビア・ジッタ）女優の広瀬すず（27）が、10日放送のテレビ朝日「FIBAバスケットボールアジアカップ2025グループステージ第3戦日本×グアム」（後7・54）にテレビ朝日バスケSPブースターとしてゲスト出演した。23年W杯、24年パリ五輪に続き、男子バスケットボール日本代表を応援する広瀬。第2戦のイラン戦に続きこの日も東京・六本木ヒルズ特設ス