Mrs. GREEN APPLEの新曲「夏の影」の「MV Teaser #2」が10日、公開された。11日午前0時にデジタルシングルが配信。11日午後9時にMVがプレミア公開となる。【動画】Mrs. GREEN APPLE、新曲「夏の影」「MV Teaser #2」同曲は、「青と夏」以来約7年ぶりに楽曲タイトルに“夏”が表される“夏うた”で、「キリン 午後の紅茶」CMソングに起用されている。公開された「Teaser Movie #2」には、夏そのものを想起させる雲と、夏の木