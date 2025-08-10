いつもありがとう積み上がっていく小さなストレス「結婚してよかったと思ってる？」33歳会社員のエリは、ケンと結婚して3年。節目も門出もなく過ぎていく毎日、当たり前のようにやってくると思っていた未来は訪れず、「ずっと家族でいられる」と思っていた、ケンとの夫婦生活に次第にズレが生じてきて…。思い合っているはずなのに、同じ速度で並び進んでいけないふたり。33歳という時間をエリはどのように感じながら過ごしていっ