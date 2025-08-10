前の話を読む。パートナーはゆりこの妊娠を喜び、独身主義だったにもかかわらず即結婚を決めた。幸せ絶頂のふたりだが…。■同僚に報告！■聞きづらいけれど…■同僚の心境は複雑なはず…■本当に大丈夫？妊娠フィーバーのまま、ゆりこは同僚に報告。かつて「子持ち無理」と言っていたゆりこの妊娠に、同僚たちは動揺気味です。とりあえず「おめでとう」は言ったものの、本音はきっと「で、仕事どうするの？」なはず…。でもハイテ