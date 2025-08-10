「ふたり目はいつかしら？」と急かす義母。夫がしてくれないのだからできるはずもないのに…妻は義母に言い返したい気持ちを抑えます。そんな彼女に寄り添ってくれるのは同じく義母からプレッシャーをかけられていた義妹でした。なんとかレスを解消しようと努力する妻でしたが、実はその努力はすべて無駄だったことをのちに知ることとなります。妻を打ちのめした最低最悪の裏切りとは？※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピ