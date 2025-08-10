菓子メーカーの「シャトレーゼ」では、2025年8月7日現在、オンラインショップ限定で「8月の福箱」を販売中です。さまざまなスイーツがセットに「8月の福箱」も、先月までと同様"お菓子セット"と"アイス・冷食セット"の2種類が登場。暑い日や知り合いが集まる日も多い8月にぴったりのラインアップになっています。アイス・冷食セット定番のアイスや冷食だけでなく、暑い夏にうれしい人気の「果実食感バー」や「かき氷バー」が入って