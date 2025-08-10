日本中に衝撃が走ったメイプル超合金・カズレーザー（４１）と女優・二階堂ふみ（３０）の電撃結婚。過去に本人を取材している本紙記者が、それぞれの人柄を解説する。カズレーザーを取材したのは、コロナ禍の２０年秋。金髪に赤いスーツは、一見“コワモテ”だが、黒いマスク越しでもよく通る「お願いします」というあいさつと深々とお辞儀する姿につつましさを感じた。こちらが面白いことを聞き出そうと前のめりになると、の