乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。8月5日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、動画配信サービス「Lemino」（レミノ）」のオリジナル番組「乃木坂、逃避行。SEASON3」で、先輩の久保史緒里（くぼ・しおり）さんと行った“新潟編”の裏話を語りました。乃木坂46の