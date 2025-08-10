◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節広島０―０清水（１０日・Ｅピース）６日の天皇杯４回戦（Ｅピース）で顔を合わせた両チーム。天皇杯では広島が３―０で勝利し、８強進出を決めており、中３日での再戦となった。雨の中の一戦は前半９分、広島は左サイドでボールを持った２２歳ＦＷ中村のクロスをＦＷ木下が中央で頭で合わせたが、これはＧＫ梅田がキャッチ。清水は４５分、左ＣＫをＭＦ山原が右足で蹴り、中央でＤＦ高木がド