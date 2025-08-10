第３７回ばんえいグランプリ・ＢＧ２が１０日、帯広競馬場で行われ、単勝１・０倍の断然人気に推されたメムロボブサップ（阿部武臣騎乗）がキングフェスタに５秒３差をつけて優勝。史上初となるばんえいＧＰ５連覇を達成した。同馬はナリタボブサップ産駒の牡９歳。坂本東一厩舎所属で、昨年まで同レースを４連覇し、今年３月には史上８頭目となるばんえい競馬での獲得賞金１億円突破を達成した。