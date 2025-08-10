◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節Ｇ大阪０―３岡山（１０日・パナソニックスタジアム吹田）日本代表の元エースＦＷ釜本邦茂さんが８１歳で亡くなった１０日、開催されたＪ１の６試合では選手全員が喪章を着用して戦った。釜本さんが初代監督を務めたＧ大阪と、釜本監督の下でＧ大阪ＤＦだった木山隆之監督率いる岡山が対戦。岡山が勝利した。偉大なストライカー・釜本さんをしのんで試合前にセンターサークルを囲んで黙とうが