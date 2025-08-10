女優の木南晴夏が１０日に自身のＳＮＳを更新し、自身４０歳の誕生日を報告した。インスタグラムで「ナインボーダー越えました４０代もおもっきし楽しみます」と９日に誕生日を迎えたことを報告。自身が出演した２４年４月期のＴＢＳ系ドラマ「９ボーダー」の出演者たちと再会したことを明かし「先日奇跡的にみんな集まれたナインボーダーズみんなだいすきはよまた会いたい」と川口春奈、松下洸平らとの集合写真を披露。