◎あすの全国の天気西日本、東日本は広く雨で、大雨になる所があるでしょう。東北も朝晩を中心に雨で、激しく降る所がありそうです。九州北部と九州南部、中国、四国では10日(日)夜から11日(月)にかけて、非常に激しい雨の降る所がある見込みです。北陸や東海、近畿では激しい雨が降るでしょう。関東も山沿いを中心に、激しい雨が降り、南風が強まりそうです。【線状降水帯の発生予測情報】特に、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、