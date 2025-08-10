10日午後8時40分までに、佐賀県に土砂災害警戒情報が発表されました。新たに土砂災害警戒が発表されたのはのは鹿島市、嬉野市、神埼市、太良町です。降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。避難が必要となる危険な状況となっています。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町から発令される避難指示などの情報に留意し、