7回楽天1死満塁、フランコが右前に勝ち越し打を放つ＝ベルーナドーム楽天は3―3の七回1死満塁からフランコの適時打で勝ち越し、八回に太田、村林の適時二塁打などで5点を加えて突き放した。6投手の継投で細かくつなぎ、3番手の鈴木翔が2勝目を挙げた。西武は救援陣が踏ん張れなかった。