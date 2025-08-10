男子シングルス準々決勝中国の向鵬と対戦する張本智和＝横浜BUNTAI卓球の世界ツアー、WTTチャンピオンズ第4日は10日、横浜BUNTAIでシングルス準々決勝が行われ、男子は張本智和（トヨタ自動車）が向鵬（中国）を4―2で退け、11日の準決勝に進んだ。戸上隼輔（井村屋グループ）は第2シードの王楚欽（中国）に1―4で敗れた。女子は大藤沙月（ミキハウス）が第1シードの孫穎莎（中国）に0―4で屈した。早田ひな（日本生命）は陳