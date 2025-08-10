気象台は、午後9時3分に、大雨警報（土砂災害）を郡上市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・郡上市に発表 10日21:03時点岐阜県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。飛騨地方では、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□洪水警報10日夜遅くに警戒■郡上市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■下呂市□大雨警報・土砂災害11日昼