10日、群馬県太田市で小学6年の女子児童が軽自動車にひかれる事故がありました。女子児童は重傷です。警察によりますと、10日正午すぎ、太田市の県道で横断歩道を徒歩で渡っていた小学6年の女子児童（12）が軽自動車にはねられました。現場は見通しのいい直線道路で、横断歩道に信号機はなかったということです。女子児童は骨盤を骨折する重傷です。警察は軽自動車の会社員の男性（53）から任意で話をきくなど、事故のいきさつを調