「西武４−９楽天」（１０日、ベルーナドーム）楽天が逆転勝利。相手の四球を絡めながら効果的に得点した。２点を追う三回だ。無死一、三塁から村林の遊ゴロ間に１点を返し、なおも２死三塁と好機の場面で４番・黒川が同点適時打を放った。また四回には渡辺佳の犠飛で勝ち越しに成功。それでも先発・ヤフーレが守り切れない。五回に同点とされるなど、４回０／３を９回３四死球、３失点で降板となった。それでも七回だ。１