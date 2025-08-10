LDHの有料ファンサイト「CL」5周年を記念したイベント「CL 5th Anniversary〜Thank you FESTIVAL〜」が10日、千葉・LaLa arena TOKYO−BAYで開催され、EXILE SHOKICHI（39）中務裕太（32）THE RAMPAGE、FANTASTICSら所属アーティスト69人が出演した。大運動会で、1万人を盛り上げた。4チームに分かれて、サイト内の人気企画「ポージングだるまさんがころんだ」「目隠しダンス」「自転車遅こぎ15m走」などで対決。「だるまさんが