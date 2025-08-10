（台北中央社）中国・成都で開催中の国際総合大会「ワールドゲームズ」は10日、綱引きの女子500キロ級決勝が行われ、台湾はスイスにストレート勝ちして優勝を果たした。同大会の女子綱引きで史上初となる6連覇を達成した他、台湾にとって1個目の金メダルを獲得した。同種目には台湾とスイスの他に米国、スウェーデン、ドイツ、英国が出場。台湾は総当たりの予選を1位通過し、準決勝ではドイツを破って決勝に進んだ。（黎建忠／編集