首位のヴィッセル神戸と勝点２差の２位・鹿島アントラーズが、2025年８月10日にアウェーのFC東京戦に臨んだ。システムは４−２−３−１で、GKは早川友基、４バックは小池龍太、植田直通、キム・テヒョン、小川諒也、ボランチは舩橋佑、三竿健斗、２列目は荒木遼太郎、鈴木優磨、チャヴリッチで、CFはレオ・セアラだった。１分と３分にいずれもマルセロ・ヒアンに決定的なシュートを打たれたが、GK早川のセーブなどでそのピンチ