2025年８月10日、FC東京が味の素スタジアムで鹿島アントラーズと対戦。４−４−２システムでGKはキム・スンギュ、４バックは室屋成、アレクサンダー・ショルツ、岡哲平、長友佑都、中盤は佐藤恵允、高宇洋、橋本拳人、俵積田晃太、２トップはマルセロ・ヒアンと長倉幹樹だった。立ち上がりから積極的に仕掛けたFC東京は、１分と３分にいきなり決定機を掴む。いずれもM・ヒアンのシュートはゴールにならなかったが、鹿島にプレ