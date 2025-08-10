パ５位の西武は１０日の楽天戦（ベルーナ）に４―９と逆転負け。４位・楽天との差は再び２・５ゲームに広がった。初回、西武は今季２戦２敗と分の悪い相手先発ヤフーレから村田、長谷川の適時打で幸先よく２点を先制した。しかし、先発・菅井信也投手（２２）が３回に一死一、三塁のピンチから村林の併殺崩れの間に１点を失うと、さらに二死三塁から黒川に中前打を許し、簡単に２―２の同点に追いつかれた。続く４回にも渡辺