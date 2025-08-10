巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）が１０日、翌１１日の中日戦（東京ドーム）に先発予定の戸郷翔征投手（２５）について言及した。この日のＤｅＮＡ戦（横浜）は降雨のため午後５時１０分に試合中止が発表された。これを受けて杉内コーチは「ファンの皆さんには本当に申し訳ないですけど…。中継ぎにとってはいい休みだったのかなと思いますけどね」と９連戦で連投しているリリーフ陣をねぎらいつつ「中５日で先発を回し