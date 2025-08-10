サッカー日本代表として７５得点を挙げ、１０日に死去した釜本邦茂さん。創意工夫とゴールへの強い意欲で、海外の指導者やトップ選手からも認められる世界クラスの選手に成長した。「野球は日本と米国だけ。サッカーなら世界中にいけるし、五輪にも出られる」。野球少年だった釜本さんは小学校時代、教員のその一言でサッカーに目覚めた。混雑した駅や繁華街で歩行者をかわしてドリブルのイメージを養い、京都・山城高で活躍。