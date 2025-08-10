【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■これからもファンとの絆を深め、お互い想い合いながら歌っていきたいという気持ちの込められた1曲！ BUDDiiSが8月10日に、2024年12月29日にさいたまスーパーアリーナにて開催した『BUDDiiS vol.9 -MiiRAI -』で披露された楽曲「BUD」のライブ映像を公開した。 アンコール1曲目で披露された「BUD」は、サビで「Go Go ! バディ Go ! !」というコールが湧